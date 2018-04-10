04:10 10.04.2018 | Спорт | Новости
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Негрете забил лучший в истории чемпионатов мира гол

ФИФА опубликовала результаты голосования за лучший забитый в ворота мяч в истории чемпионатов мира по футболу.

Негрете забил лучший в истории чемпионатов мира гол

Об этом сообщает сайт ФИФА.

Интересный неповторимый удар в падении мексиканца Негрете во время игры с Болгарией на чемпионате мира ФИФА-1986 в Мексике был вызнан футбольными фанатами со всего мира лучшей бомбардировкой ворот в истории чемпионата мира ФИФА.

Сейчас футболисту уже 59 лет и он работает тренером. В финале голосования его старый известный гол набрал больше голосов, чем дальний удар взлета бразильца Эдера в матче с СССР на мундиале-1982 в Испании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в последнем туре Украинской Премьер-лиги по футболу "Карпаты" обыграли кропивницкую "Звезду".


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