17:15 09.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Шевченко проведет жеребьевку полуфинала Лиги чемпионов

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко будет организовывать жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Шевченко проведет жеребьевку полуфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Кидать жребий будут в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне 13 апреля в 13:00 по центральноевропейскому времени. Заведовать мероприятием будет посол майского финала Лиги Чемпионов в Киеве Андрей Шевченко.

В частности, на одлин час раньше произойдет жеребьевка  полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Указано, что процесс будет абсолютно доступным, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации смогут оказаться в одной паре. Футболисты, чью команду в каждой паре достанут первой, сыграют первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Напомнимю, как ранее сообщал "УРА-Информ", футбольный клуб "Бавария" в финале Бундеслиги наголову разгромил "Аугсбург".


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