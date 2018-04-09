Шевченко проведет жеребьевку полуфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Кидать жребий будут в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне 13 апреля в 13:00 по центральноевропейскому времени. Заведовать мероприятием будет посол майского финала Лиги Чемпионов в Киеве Андрей Шевченко.

В частности, на одлин час раньше произойдет жеребьевка полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Указано, что процесс будет абсолютно доступным, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации смогут оказаться в одной паре. Футболисты, чью команду в каждой паре достанут первой, сыграют первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Напомнимю, как ранее сообщал "УРА-Информ", футбольный клуб "Бавария" в финале Бундеслиги наголову разгромил "Аугсбург".