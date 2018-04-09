"Карпаты" со "скрипом" обыграли "Звезду"

В первой половине поединка "Карпаты" вперед вывел Александр Гуцуляк, который п флангу успешно обошел защитников соперника и реализовал гол. Примечательно, что в спарринге больше всего бегал по полю судья. Матч прошел при большом количестве нарушений -14 у хозяев и 22 у футболистов "Звезды".

Красные карточки в разное время получили Арман Оганесян, Цюпа, и у хозяев - Лобай. Второй тайм прошел активно, на 50 минуте гостям удалось усилиями Дмитрия Билонога выровнять положение. Но за 15 минут до конца встречи Сергей Мякушко с плотной передачи Марьяна Шведа успешно заколотил мяч в ворота "Звезды".

На данный момент "Карпаты" имеют в своем активе 26 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице, в "затылок" им дышат кропивчане из "Звезды".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник львовского клуба " Карпаты" Игорь Худобяк покинул родной клуб.