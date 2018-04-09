18:22 09.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону уходит из спорта

Известный норвежский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира по биатлону Эмиль Хегле Свендсен лично сообщил о конце спортивной карьеры на пресс-конференции.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону уходит из спорта

Об этом сообщает сайт VG.

32-летний спортсмен заявил, что планировал поучавствовать в Кубке мира в следующем году, выступить на этапе в Остерсунде, но решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр.

Он добавил, что такая мысль об окончании пришла в связи с отсутствием такой мотивации, как в Бьорндалена продолжать соревноваться еще несколько лет.

Стоит отметить, что Свендсен в 2010 году выиграл "Большой хрустальный глобус", а в целом на этапах Кубка мира у него 38 побед и 88 подиумов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", норвежская восьмикратная олимпийская чемпионка, одна из самых титулованных лыжниц зимних Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген объявила, что покидает лыжный спорт.


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