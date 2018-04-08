Названы все участники плей-офф НХЛ

Как свидетельствуют данные iSport.ua, Бостон примет Флориду в перенесенном матче с 5 января и еще может выиграть Атлантический дивизион. Впрочем, этот матч может повлиять лишь на расстановку команд, а вот участники Кубка Стэнли уже известны в полном составе.

При этом в Западной конференции в первой восьмерке регулярной чемпионат завершили Нэшвилл, Вегас, Виннипег, Анахайм, Миннесота, Сан-Хосе, Лос-Анджелес и Колорадо.

На Востоке в борьбу за Кубок Стэнли вступят Тампа-Бэй, Бостон, Вашингтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус , Нью-Джерси и Филадельфия.

На сегодняшний день известны уже и шесть пар первого раунда Кубка Стэнли:

Запад

Нэшвилл – Колорадо

Виннипег – Миннесота

Вегас - Лос-Анджелес

Анахайм - Сан-Хосе

Восток

Вашингтон – Коламбус

Питтсбург – Филадельфия

Тампа-Бэй (или Бостон) - Нью-Джерси

Бостон (или Тампа-Бэй) - Торонто

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одной из трасс в Канаде в аварию попал автобус с игроками юниорской сборной по хоккею.