Мюнхенская "Бавария" в очередной раз стала победителем национального чемпионата

В первом тайме швабы начали первыми задавать темп игры, баварцы раз за разом пропускали фланговые проходы. Уже на 18-ой минуте "Аугсбург" повел - 1:0. Успешный гол реализовал Зюле, который головой перенаправил парирование Ульриха.

Соперника явно расслабился, чего нельзя было сказать про футболистов "Баварии". Уже на 32-ой и 38-ой минутах благодаря Толиссо и Бернату удалось вырваться вперед - 2:1. Во втором тайме баварцы окончательно дожали соперника. На 62-й минуте Арьен Роббен получил передачу от Хамеса и просто в одно касание перенаправил мяч в сетку противника.

"Золотой гол" забил на 87-й минуте Сандро Вагнер. Общий счет встречи - 4:1. Таким образом, команда уже шестой раз стала обладателем кубка Бундеслиги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Андрей Ярмоленко попал в топ-5 лучших атакующих игроков Бундеслиги.