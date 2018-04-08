18:13 08.04.2018 | Спорт | Новости
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Мюнхенская "Бавария" в очередной раз стала победителем национального чемпионата

ФК "Бавария" в финале Бундеслиги наголову разгромила "Аугсбург". Об этом передает официальный сайт клуба. 

Мюнхенская

В первом тайме швабы начали первыми задавать темп игры, баварцы раз за разом пропускали фланговые проходы. Уже на 18-ой минуте "Аугсбург" повел - 1:0. Успешный гол реализовал Зюле, который головой перенаправил парирование Ульриха.

Соперника явно расслабился, чего нельзя было сказать про футболистов "Баварии". Уже на 32-ой и 38-ой минутах благодаря Толиссо и Бернату удалось вырваться вперед - 2:1. Во втором тайме баварцы окончательно дожали соперника. На 62-й минуте Арьен Роббен получил передачу от Хамеса и просто в одно касание перенаправил мяч в сетку противника.

"Золотой гол" забил на 87-й минуте Сандро Вагнер. Общий счет встречи - 4:1. Таким образом, команда уже шестой раз стала обладателем кубка Бундеслиги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Андрей Ярмоленко попал в топ-5 лучших атакующих игроков Бундеслиги.


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