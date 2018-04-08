"Динамо" удалось обыграть луганскую "Зарю"

В первом тайме сине-белые сразу же открыли счет - забил Бурда, который получил удачную передачу суглового. В свою очередь, вратарь Лунин при выходе не дотянулся до мяча и он перелетел ему за спину.

Далее голевая серия продолжилась во втором тайме. С вброса Пиварича мяч полетел на Вербича, а тот разыграл его с Гармашем, опять обманув Лунина и цифры на табло поменялись на 2:0. Третий гол успешно реализовал беседин, а "золотой мяч" забил молодой Цыганков. Примечательно, что голкипер киевлян во втором тайме успешно отбил заработанное его коллегой пенальти.

Общий счет встречи - 4:0. На данный момент "Динамо" с 57 очками остались 2-й, а "Заря" имея 37 пунктов занимает четвертое место в турнирной таблице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевское " Динамо" сыграло в ничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы.