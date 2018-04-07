Поветкин претендует на пояс WBA

Об этом в Twitter написал промоутер россиянина Андрей Рябинский.

Отмечается, что Джошуа, который владеет также титулами WBO, IBO и IBF, не может проводить защиту титула WBA против другого соперника до поединка с Поветкиным.

"Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA. Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры!" - написал Рябинский.

Добавим, ранее Поветкин потерпел только одно поражение, уступив украинцу Владимиру Кличко на НСК "Олимпийский" в октябре 2013 года.

В апреле 2017 года Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11 раунде поединка в Лондоне, добавив к своему чемпионскому титулу по версии IBF титулы WBA Super и IBO. После этого поражения украинский боксер завершил карьеру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик в финальном поединка чемпионата имени Мухаммеда Али выйдет на ринг против россиянина Мурата Гассиева.