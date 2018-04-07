"Пари Сен-Жермен" не смог продолжить победную серию из-за ничьи с "Сент-Этьен"

В первом тайме гости "зажали" соперника в своей штрафной зоне, однако постоянные контратаки не давали существенных результатов. Только под конец первой половины поединка автоголом отметился защитник хозяев Дебюши.

За "Сент-Этьен" гол реализовал Кабелл, на которого коллеги сыграли по флангу. Стоит отметить, что таких результатов "темной лошадке" турнира удалось добиться из-за того, что главный форвард клуба - Неймар получил травму и не смог выйти на поле. Игру также пропустили Дани Алвес, Веррати, Дракслер, Бен Арфа и Мотта. Итоговый счет встречи - 1:1.

На данный момент "ПСЖ" занимают топ-1 чемпионата, однако им в спину уже дышат футболисты из "Монако", с которыми парижане будут играть не следующей неделе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с рамках национального чемпионата Франции " Пари Сен-Жермен" одержало победу над ФК "Мец".