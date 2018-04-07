14:56 07.04.2018 | Спорт | Новости
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"Пари Сен-Жермен" не смог продолжить победную серию из-за ничьи с "Сент-Этьен"

Лидер национального чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" в гостях не смог одолеть ФК "Сент-Этьен". Об этом передает официальный сайт соревнований.

В первом тайме гости "зажали" соперника в своей штрафной зоне, однако постоянные контратаки не давали существенных результатов. Только под конец первой половины поединка автоголом отметился защитник хозяев Дебюши. 

За "Сент-Этьен" гол реализовал Кабелл, на которого коллеги сыграли по флангу. Стоит отметить, что таких результатов "темной лошадке" турнира удалось добиться из-за того, что главный форвард клуба - Неймар получил травму и не смог выйти на поле. Игру также пропустили Дани Алвес, Веррати, Дракслер, Бен Арфа и Мотта. Итоговый счет встречи - 1:1.

На данный момент "ПСЖ" занимают топ-1 чемпионата, однако им в спину уже дышат футболисты из "Монако", с которыми парижане будут играть не следующей неделе. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с рамках национального чемпионата Франции " Пари Сен-Жермен" одержало победу над ФК "Мец".


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