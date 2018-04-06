У "Шахтера" может появится новый "легионер"

Тренерский штаб уже начал подыскивать потенциальную замену нападающего Факундо Феррейре, контракт с которым "горняки" планируют разорвать уже этим летом. Не исключено, что он может "пересесть" на скамейку запасных или сменить игровое амплуа.

Но даже в возможном трансфере игрока есть множество препятствий, среди них это футбольные клубы английского "Брайтона" и итальянского "Наполи", которые также положили глаз на юное дарование. И бороться действительно есть за что. Ранее Двамена в сезоне 17/18 провел за "Цюрих" 26 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 3 результативные передачи.

Кроме того, ганский "легионер" уже долгое время выступает за национальную сборную.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий &ldquo Шахтер” не смог одолеть на тренировочных сборах в Турции болгарский "Лудогорец".