23:40 06.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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У "Шахтера" может появится новый "легионер"

Руководство донецкого "Шахтера" может выкупить игрока "Цюриха" Рафаэля Двамена. Об этом передает Calciomercato.

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Тренерский штаб уже начал подыскивать потенциальную замену нападающего Факундо Феррейре, контракт с которым "горняки" планируют разорвать уже этим летом. Не исключено, что он может "пересесть" на скамейку запасных или сменить игровое амплуа.

Но даже в возможном трансфере игрока есть множество препятствий, среди них это футбольные клубы английского "Брайтона" и итальянского "Наполи", которые также положили глаз на юное дарование. И бороться действительно есть за что. Ранее Двамена в сезоне 17/18 провел за "Цюрих" 26 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 3 результативные передачи.  

Кроме того, ганский "легионер" уже долгое время выступает за национальную сборную. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий &ldquo Шахтер” не смог одолеть на тренировочных сборах в Турции болгарский "Лудогорец".


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