10:09 06.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Теннисистка Цуренко не вышла на матч второго круга в Монтеррее

Украинская теннисистка Леся Цуренко не будет играть в матче второго круга хардового турнира в Мексике категории WTA International c призовым фондом $250,000.

Теннисистка Цуренко не вышла на матч второго круга в Монтеррее

Как отмечается, украинка должна была сыграть с 53-й ракеткой мира из США Даниэль-Роуз Коллинс. Однака из-за серьезной травмы Цуренко приняла решение не серьезной травмы в турнире.

По предварительным данным, в последний раз киевлянка не смогла доиграть турнир в Майами, отказавшись от продолжения борьбы в матче первого круга против Беатрис Хаддад-Майя.

Выход во второй раунд турнира в Мексике принес Лесе Цуренко 3310 долларов призовых и 40 рейтинговых очков.

Добавим, что Даниэль-Роуз Коллинс в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо и Аной Богдан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка Украины, профессиональная теннисистка, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, Леся Цуренко смогла одержать победу, войдя во второй круг на турнире серии WTA International в мексиканском городе Монтеррее.


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