Теннисистка Цуренко не вышла на матч второго круга в Монтеррее

Как отмечается, украинка должна была сыграть с 53-й ракеткой мира из США Даниэль-Роуз Коллинс. Однака из-за серьезной травмы Цуренко приняла решение не серьезной травмы в турнире.

По предварительным данным, в последний раз киевлянка не смогла доиграть турнир в Майами, отказавшись от продолжения борьбы в матче первого круга против Беатрис Хаддад-Майя.

Выход во второй раунд турнира в Мексике принес Лесе Цуренко 3310 долларов призовых и 40 рейтинговых очков.

Добавим, что Даниэль-Роуз Коллинс в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо и Аной Богдан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка Украины, профессиональная теннисистка, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, Леся Цуренко смогла одержать победу, войдя во второй круг на турнире серии WTA International в мексиканском городе Монтеррее.