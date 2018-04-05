Украинское дерби пройдет наа теннисном турнире в США

Об этом сообщает сайт WTA.

Во время начального раунда Екатерина Бондаренко из Киева в дуэте с Александрой Крунич из Сербии победили четвертых сеяных турнира - Катержину Синякову и Барбору Крейчикову - 6:2, 1:6, 10:5. В одиночном разряде у киевлянки не вышло преодолеть первый круг. Еще одна спортсменка Украины Даяна Ястремская проиграла во втором раунде одиночного турнира.

Во время соперничества за дорогу в полуфинал пара во главе с Бондаренко посоревнуется с украинкой Надеждой Киченок и Анастасией Родионовой из Австралии. Они незадолго до этого одержали верх над другой украино-австралийским дуэтом - Людмилой Киченок и Моникой Адамчак.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вторая ракетка Украины, профессиональная теннисистка, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, Леся Цуренко смогла одержать победу, войдя во второй круг на турнире серии WTA International в мексиканском городе Монтеррее.