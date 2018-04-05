Украина одеражала победы в турнире спортивных танцев на колясках в Нидерландах

Об этом информирует Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Спортсмены нашей сборной на колясках выбороли первое место турнира и заслужили 13 высоких наград, 12 из которых - золотые, а одна бронзовая медаль. Так, танцоры украинской паралимпийской команды уверенно и ярко одержали верх над спортсменами из тринадцати стран, которые на протяжении пяти дней соперничали за высочайшие награды международного турнира.

Владельцами наград за первое место стали: Елена Чинка и Иван Сивак (две медали), Валерий Бевзюк, Илона Слуговина. Золото выбороли такие наши дуэты, как: Бевзюк Валерий и Слуговина Илона, Бевзюк Валерий и Педченко Вероника, Онищенко и Чинка Елена, Толстый Андрей и Слуговина Илона, Онищенко Александр и Чинка Елена , Бевзюк Валерий и Педченко Вероника.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина с победой преодолела третий раунд турнира Miami Open категории WTA Premier Mandatory.