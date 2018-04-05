12:32 05.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100190513:test

Украина одеражала победы в турнире спортивных танцев на колясках в Нидерландах

Национальная паралимпийская команда сборной Украины по спортивным танцам на колясках вернулась в страну с новыми победами, одержанными в международном турнире, который проходил в голландском городе Кьойк. 

Украина одеражала победы в турнире спортивных танцев на колясках в Нидерландах

Об этом информирует Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Спортсмены нашей сборной на колясках выбороли первое место турнира и заслужили 13 высоких наград, 12 из которых - золотые, а одна бронзовая медаль. Так, танцоры украинской паралимпийской команды уверенно и ярко одержали верх над спортсменами из тринадцати стран, которые на протяжении пяти дней соперничали за высочайшие награды международного турнира.

Владельцами наград за первое место стали: Елена Чинка и Иван Сивак (две медали), Валерий Бевзюк, Илона Слуговина. Золото выбороли такие наши дуэты, как: Бевзюк Валерий и Слуговина Илона, Бевзюк Валерий и Педченко Вероника, Онищенко и Чинка Елена, Толстый Андрей и Слуговина Илона, Онищенко Александр и Чинка Елена , Бевзюк Валерий и Педченко Вероника.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина с победой преодолела третий раунд турнира Miami Open категории WTA Premier Mandatory.


Поделиться
Читайте также:
 
В Москве украинскому поверенному вручили ноту протеста из-за ареста судна "Норд" В Праге в лаборатории произошла утечка цианида калия, пострадал один человек - ФОТО Сенатор США получил орден "За заслуги" от Порошенко ОЗХО на следующей неделе представит результаты экспертизы по отравлению Скрипаля
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив