Хижняк проведет бой при встрече четырех стран

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Отмечается, что эти четыре команды, которые проведут бои в этом месяце, получали наибольшее количество наград на последних чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Так, спортсмены Казахстана, Узбекистана и Туркменистана уже успели подтверить задействованность в будующих матчах и привезут в Харьков свои наимощнейшие команды.

Украинскую сборную в свою очередь также будут представлять одни из лучших боксеров. Первый официальный поединок в текущем 2018 году проведет Чемпион Европы и мира в среднем весе Александр Хижняк.

Федерация бокса Украины благотворительный фонд Дмитрия Шенцева, а также Федерация бокса Харьковской области обещают удивить харьковчан и гостей города настоящим боксерским шоу и сильными поединками на лучшей спортивной арене Харькова – Дворце спорта "Локомотив".

Первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев заявил, что Харьков не один раз доказывал способность принимать и проводить соревнования самого высокого уровня. Он также выразил увереность, что будущий турнир по уровню организации и проведения станет одним из самых выдающихся спортивных мероприятий, которые будет принимать Украина в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", одна из крупнейших украинских промоутерских компаний Донецкая "Union Boxing Promotion" подтвердила сведения, что в столице произойдет боксерский бой за защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна.