Дания будет бойкотировать ЧМ-2018 в России

Отмечается, что члены королевской семьи и другие государственные чиновники, таким образом, намерены присоединиться к аналогичному решению Великобритании и Исландии.

По словам министра иностранных дел страны Микаэль Йенсен, этот шаг никак не скажется на участии в турнире сборной страны.

Дипломат утверждает, что официальным лицам Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на этот праздник.

Ранее Великобритания и Исландия объявили дипломатический бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля. Перед этим об отказе приехать в Россию на церемонию открытия Мундиаля заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Исландии ​Гудлаугур Тор Тордарсон предполагает, что чиновники страны могут не поехать на предстоящий матч Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации.