Ломаченко поспорил с Линаресом на 100 тыс долларов

Украинский боксер предложил Линаресу поставить по 100 тыс долларов на свою победу в грядущем поединке. Ранее Линарес стал распускать слухи о том, чтобы болельщики и фанаты ставили на его победу, так как "поколотить украинца" он сможет еще до 6 раунда.

Ломаченко не стал бросаться громкими заявлениями, а просто предложил пари - тот, кто побеждает в поединке забирает 200 тыс долларов. Василий был готов играть и на большие деньги, однако испугался за свего соперника, так как тот может остаться бездомным, когда проиграет свой бой.

"Я могу поставить и 200-300 тысяч, но у него большая команда и часть гонорара уйдет не на его счет. Я боюсь его разорить", - отметил Ломаченко. Бой между боксерами состоится 12 мая

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион мира во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко поделился деталями подготовки накануне поединка с венесуэльским боксером Хорхе Линаресом.