Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира

Об этом сообщает сайт промоутерской компании.

Сотрудники "Union Boxing Promotion" во время деловых переговоров заключили договоренность, что бой украинского известного боксера (16-0, 11 КО) с претендентом на титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе, таиландским спортсменом Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО) состоится в Киеве.

Боксеры встретяться на ринге 17 июня 2018 года. Особенностью поединка станет его проведение на вертолетной площадке в киевском Конгресно-виставочном центре "Парковый" под открытым небом.

Помимо главного события мероприятия, чемпионского поединка, компания "Union Boxing Promotion" устроит рейтинговые бои. О них информацию объявят ​​позже.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Румынии сборная Украины по боксу продемонстрировала удачный и убедительный результат на Чемпионате Европы, участие которых ограничивалось в возрасте до 22 лет.