14:51 03.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира

Одна из крупнейших украинских промоутерских компаний Донецкая "Union Boxing Promotion" подтвердила сведения, что в столице произойдет бой за защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна.

Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира

Об этом сообщает сайт промоутерской компании.

Сотрудники "Union Boxing Promotion" во время деловых переговоров заключили договоренность, что бой украинского известного боксера (16-0, 11 КО) с претендентом на титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе, таиландским спортсменом Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО) состоится в Киеве.

Боксеры встретяться на ринге 17 июня 2018 года. Особенностью поединка станет его проведение  на вертолетной площадке в киевском Конгресно-виставочном центре "Парковый" под открытым небом.

Помимо главного события мероприятия, чемпионского поединка, компания "Union Boxing Promotion" устроит рейтинговые бои. О них информацию объявят ​​позже.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Румынии сборная Украины по боксу продемонстрировала удачный и убедительный результат на Чемпионате Европы, участие которых ограничивалось в возрасте до 22 лет.


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