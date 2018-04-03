У Цуренко новое достижение в теннисе

Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В начале игры 28-летняя спортсменка обыграла 122 ракетку мира Наоми Хибины из Японии со счетом 6:7(2), 6:4, 6:4. Общая продолжительность их встречи длилась 2 часа и 31 минуту.

Кто станет очередной конкуренткой Цуренко будет видно по итогам соревнования Мариан Дуке-Марино из Колумбии и Даниэль Роуз Коллинз родом из США.

Напомним, ка ранее сообщал "УРА-Информ", Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль.