18:15 03.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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У Цуренко новое достижение в теннисе

Вторая ракетка Украины, профессиональная теннисистка, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, Леся Цуренко смогла одержать победу, войдя во второй круг на турнире серии WTA International в мексиканском городе Монтеррее.

У Цуренко новое достижение в теннисе

Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В начале игры 28-летняя спортсменка обыграла 122 ракетку мира Наоми Хибины из Японии со счетом 6:7(2), 6:4, 6:4. Общая продолжительность их встречи длилась 2 часа и 31 минуту.

Кто станет очередной конкуренткой Цуренко будет видно по итогам соревнования Мариан Дуке-Марино из Колумбии и Даниэль Роуз Коллинз родом из США.

Напомним, ка ранее сообщал "УРА-Информ", Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль.


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