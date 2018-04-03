Цуренко успешно стартовала на турнире в Монтеррее

В первом поединке Леся смогла одолеть соперницу - 122 ракетку мира Наоми Хибино из Японии со счетом 6:7 (2), 6:4, 6:4. Матч продлился необыкновенно долго - 150 минут с перерывами. Цуренко смогла выполнить 11 двойных ошибок и реализовать 7 из 17-ти брейк-поинтов.

Ее японска колеега выполнила 3 эйса, 5 двойных и 5 выигранных геймов на приеме. Украинка ловила соперницу на ее же подачах, и "перерезах". Последние два сэта выдались для нашей спортсменки очень тяжелыми, так как Хибино прктически не ошибалась на своих подачах.

Теперь Леся будет сражаться победителем пары Марианы Дуке-Марино и американки Даниэль Роуз Коллинз.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль.