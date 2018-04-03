13:21 03.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко успешно стартовала на турнире в Монтеррее

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко начала победную ходу в теннисном турнире WTA International в мексиканском Монтеррее. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Цуренко успешно стартовала на турнире в Монтеррее

В первом поединке Леся смогла одолеть соперницу - 122 ракетку мира Наоми Хибино из Японии со счетом 6:7 (2), 6:4, 6:4. Матч продлился необыкновенно долго - 150 минут с перерывами. Цуренко смогла выполнить 11 двойных ошибок и реализовать 7 из 17-ти брейк-поинтов. 

Ее японска колеега выполнила 3 эйса, 5 двойных и 5 выигранных геймов на приеме. Украинка ловила соперницу на ее же подачах, и "перерезах". Последние два сэта выдались для нашей спортсменки очень тяжелыми, так как Хибино прктически не ошибалась на своих подачах. 

Теперь Леся будет сражаться победителем пары Марианы Дуке-Марино и американки Даниэль Роуз Коллинз. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль


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