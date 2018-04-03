17:50 03.04.2018 | Спорт | Новости
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Сезон Кубка мира по биатлону пройдет без этапа в России

Опубликован для знакомления календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон 2018 и 2019 годов.

Сезон Кубка мира по биатлону пройдет без этапа в России

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Соревнрования запускаются 30 ноября 2018 года в горном плато на северо-западе Словении Поклюке. Обновленными пунктами покажут себя гонки в США и Канаде, но при этом в списке больше нет этапа в Контиолахти (Финдяндия) и Тюмени Российской Федерации.

По информации сайта, полное расписание Кубка мира на текущий и следующий год выглядят так:

30 ноября - 9 декабря - Поклюка (Словения) 
10 - 16 декабря - Хохфильцен (Австрия) 
17 - 22 декабря - Нове Место (Чехия) 
07 - 13 января - Рупольдинг (Германия) 
21 - 27 января - Антхольц (Италия) 
04 - 10 февраля - Канмор (Канада) 
11 - 17 февраля - Солт-Лейк Сити (США) 
18 - 24 марта - Холменколлен (Норвегия).

Стоит отметить, что чемпионат мира будет проходить в швецком городе Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наставник Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак признался, что пока не видит в новом сезоне женскую биатлонную команду, в частности,  Елену Пидгрушную или Валю Семеренко.


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