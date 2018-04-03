Сезон Кубка мира по биатлону пройдет без этапа в России

Об этом сообщается на сайте соревнований.
Соревнрования запускаются 30 ноября 2018 года в горном плато на северо-западе Словении Поклюке. Обновленными пунктами покажут себя гонки в США и Канаде, но при этом в списке больше нет этапа в Контиолахти (Финдяндия) и Тюмени Российской Федерации.
По информации сайта, полное расписание Кубка мира на текущий и следующий год выглядят так:
30 ноября - 9 декабря - Поклюка (Словения)
10 - 16 декабря - Хохфильцен (Австрия)
17 - 22 декабря - Нове Место (Чехия)
07 - 13 января - Рупольдинг (Германия)
21 - 27 января - Антхольц (Италия)
04 - 10 февраля - Канмор (Канада)
11 - 17 февраля - Солт-Лейк Сити (США)
18 - 24 марта - Холменколлен (Норвегия).
Стоит отметить, что чемпионат мира будет проходить в швецком городе Эстерсунде с 7 по 17 марта.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наставник Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак признался, что пока не видит в новом сезоне женскую биатлонную команду, в частности, Елену Пидгрушную или Валю Семеренко.