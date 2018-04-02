13:51 02.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинцы завоевали медали на Гран-при Тбилиси по дзюдо - ФОТО

На турнире серии Гран-при в Тбилиси украинские спортсмены завоевали бронзовую награду в категории до 81 килограмм.

Украинцы завоевали медали на Гран-при Тбилиси по дзюдо - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Украинский дзюдоист Сергей Кривчав на турнире серии Гран-при в Тбилиси завоевал бронзовую награду в категории до 81 килограммов. Известно, что это - первая международная медаль спортсмена на взрослом уровне в индивидуальных видах программы.

В 2017 году в составе сборной Украины он стал бронзовым призером в командных соревнованиях чемпионата Европы.

При этом, в схватке за третье место одержал чистую победу над россиянином Станиславом Семеновым. В свою очередь у девушек в категории до 78 кг Анастасия Турчин дошла до финала, в котором уступила француженке Одри Чумео.

Кстати, в воскресенье восьмого апреля состоится финальный день соревнований. В тот момнент будут выступать пятеро украинских спортсменов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинка Анна Музычук сумела стать бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам среди женщин.


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