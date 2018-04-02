Украинский тяжелоатлет отстранен из-за допинга

Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Как заявляет организация, хлорталидон, который запрещен правилами, был найден в пробе спортсмена обнаружили.

В результате на время проведения расследования Пелешенко отстранили. Если специалисты выяснят, что украинец не нарушал антидопинговые правила, сотрудники федераци незамедлительно сообщат об этом.

Известно, что в 2013 году Пелешенко также ловили на допинге. Спортсмен был дисквалифицирован сроком на два года после того, как в его крови был обнаружен станозол. 24-летний спортсмен одерживал победы на чемпионатах Европы в 2016 и 2017 годах, а на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году выборол четвертое место.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин лишен серебряной медали в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира-2017 в Париже из-за допинга.