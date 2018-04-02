Украинка лидировала на чемпионате Европы по быстрым шахматам – ФОТО

Как отмечается, чемпионат проходил в Тбилиси, первого апреля. Кроме Анны среди украинских спортсменок также выступали: Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Юлия Осьмак.

Известно, что соперницы сражались между собой по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени был - 15 минут на всю партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.

Шахматисткам из Украины Анне Музычук и Анне Ушениной удалось набрать по 8 очков из 11-ти возможных. Результатом стали бронзовая награда у Анны Музычук и четвертое место в Европе у Анны Ушениной.

Всего в турнире приняли участие 78 шахматисток.

Также свои поздравления Анне Музычук выразил президент Украины Петр Порошенко в микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Виталий Лукьяненко завоевал первую золотую медаль в зачете на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Наш соотечественник на биатлонном забеге на 7,5 км сумел опередить белоруса Юрия Голуба на 14 секунд.