Надаль вернулся на первое место рейтинга ATP

Об этом сообщается на сайте организации.
Как отмечается, в первую сотню входит только один представитель Украины. Александр Долгополов, который не выходил на корт с января после Australian Open, потерял еще две позиции и опустился на 53 место. Отметим, что киевлянин должен вернуться к турнирам уже в середине апреля.
При этом, в первую десятку рейтинга вошел американец Джон Изнер, который вчера в финале турнира в Майами обыграл немца Александра Зверева.
В свою очередь среди представителей России выше остальных расположился Андрей Рублев – 35-е место. Михаил Южный смог вернуться в топ-100, поднявшись на шесть строчек.
Рейтинг ATP за 2 апреля:
1. Рафаэль Надаль (Испания) - 8770
2. Роджер Федерер (Швейцария) - 8670
3. Марин Чилич (Хорватия) - 4985
4. Александр Зверев (Германия) - 4925
5. Григор Димитров (Болгария) - 4635
6. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4470
7. Доминик Тим (Австрия) - 3665
8. Кевин Андерсон (ЮАР) - 3390
9. Джон Изнер (США) - 3125
10. Давид Гоффен (Бельгия) - 3110
53. Александр Долгополов (Украина) - 966
116. Сергей Стаховский (Украина) - 467
252. Илья Марченко (Украина) - 202
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Мюнхенская "Бавария" нанесла сокрушительное поражение дортмундской "Борусии". Футбольный матч проходил на стадионе "Альянц Арена" при поддержке родных трибук Баварии.