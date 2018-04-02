12:09 02.04.2018 | Спорт | Новости
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Надаль вернулся на первое место рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль. Таким образом, футболист сместил с вершины рейтинга швейцарца Роджера Федерера.

Надаль вернулся на первое место рейтинга ATP

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, в первую сотню  входит только один представитель Украины. Александр Долгополов, который не выходил на корт с января после Australian Open, потерял еще две позиции и опустился на 53 место. Отметим, что киевлянин должен вернуться к турнирам уже в середине апреля.

При этом, в первую десятку рейтинга вошел американец Джон Изнер, который вчера в финале турнира в Майами обыграл немца Александра Зверева.

В свою очередь среди представителей России выше остальных расположился Андрей Рублев – 35-е место. Михаил Южный смог вернуться в топ-100, поднявшись на шесть строчек.

Рейтинг ATP за 2 апреля:

1. Рафаэль Надаль (Испания) - 8770  

2. Роджер Федерер (Швейцария) - 8670  

3. Марин Чилич (Хорватия) - 4985 

4. Александр Зверев (Германия) - 4925  

5. Григор Димитров (Болгария) - 4635  

6. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4470  

7. Доминик Тим (Австрия) - 3665 

8. Кевин Андерсон (ЮАР) - 3390 

9. Джон Изнер (США) - 3125 

10. Давид Гоффен (Бельгия) - 3110

53. Александр Долгополов (Украина) - 966 

116. Сергей Стаховский (Украина) - 467 

252. Илья Марченко (Украина) - 202

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Мюнхенская "Бавария" нанесла сокрушительное поражение дортмундской "Борусии". Футбольный матч проходил на стадионе "Альянц Арена" при поддержке родных трибук Баварии. 


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