Надаль вернулся на первое место рейтинга ATP

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, в первую сотню входит только один представитель Украины. Александр Долгополов, который не выходил на корт с января после Australian Open, потерял еще две позиции и опустился на 53 место. Отметим, что киевлянин должен вернуться к турнирам уже в середине апреля.

При этом, в первую десятку рейтинга вошел американец Джон Изнер, который вчера в финале турнира в Майами обыграл немца Александра Зверева.

В свою очередь среди представителей России выше остальных расположился Андрей Рублев – 35-е место. Михаил Южный смог вернуться в топ-100, поднявшись на шесть строчек.

Рейтинг ATP за 2 апреля:

1. Рафаэль Надаль (Испания) - 8770

2. Роджер Федерер (Швейцария) - 8670

3. Марин Чилич (Хорватия) - 4985

4. Александр Зверев (Германия) - 4925

5. Григор Димитров (Болгария) - 4635

6. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4470

7. Доминик Тим (Австрия) - 3665

8. Кевин Андерсон (ЮАР) - 3390

9. Джон Изнер (США) - 3125

10. Давид Гоффен (Бельгия) - 3110

53. Александр Долгополов (Украина) - 966

116. Сергей Стаховский (Украина) - 467

252. Илья Марченко (Украина) - 202

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Мюнхенская "Бавария" нанесла сокрушительное поражение дортмундской "Борусии". Футбольный матч проходил на стадионе "Альянц Арена" при поддержке родных трибук Баварии.