Ломаченко сомневается в своей победе над Линаресом

По его словам, с бойцами легких весовых категорий сложнее всего боксировать в первые 3-4 раунда, когда нужно почувствовать силу ударов и темп соперника, чтобы самому рассчитывать свою выносливость до 12 раунда.

Сейчас для тренерской команды Ломаченко стоит очень тяжелая задача смены нагрузок и подготовительного режима под нового соперника. Боксер, правда, "жалуется" на своего главного тренера из-за того, что тот дает ему столько физической нагрузки, что Василию просто тяжело возвращаться домой.

Однако успех в решающем поединке будет определяться не статусом, а именно подготовкой спортсмена и его опытом перед спаррингом.

"Мне нравятся мои нынешние тренировки, когда нет сил даже возвращаться домой", - говорит Ломаченко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Василий Ломаченко попал в рейтинг самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes.