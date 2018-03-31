02:00 31.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко сомневается в своей победе над Линаресом

Чемпион мира во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко поделился деталями подготовки накануне поединка с венесуэльским боксером Хорхе Линаресом. Об этом передает The Ring.

Ломаченко сомневается в своей победе над Линаресом

По его словам, с бойцами легких весовых категорий сложнее всего боксировать в первые 3-4 раунда, когда нужно почувствовать силу ударов и темп соперника, чтобы самому рассчитывать свою выносливость до 12 раунда. 

Сейчас для тренерской команды Ломаченко стоит очень тяжелая задача смены нагрузок и подготовительного режима под нового соперника. Боксер, правда, "жалуется" на своего главного тренера из-за того, что тот дает ему столько физической нагрузки, что Василию просто тяжело возвращаться домой. 

Однако успех в решающем поединке будет определяться не статусом, а именно подготовкой спортсмена и его опытом перед спаррингом.

"Мне нравятся мои нынешние тренировки, когда нет сил даже возвращаться домой", - говорит Ломаченко. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Василий  Ломаченко попал в рейтинг самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes.


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