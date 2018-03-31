05:00 31.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФФУ выступает против использования символики ДНР-ЛНР фанатскими группировками

Федерация футбола Украины направила обращение к FARE, где настоятельно рекомендует запретить использование символики псевдореспублик ДНР-ЛНР во время Чемпионата мира-2018, который в этом году будет проходить в России.

ФФУ выступает против использования символики ДНР-ЛНР фанатскими группировками

Об этом передает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Украинские футбольные эксперты просят на международном уровне запретить использовать территористическую символику вооруженных бандформирований, которые оккупировали восточные территории Украины. 

Прецедентом для такого обращения послужил случай, который произошел во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" в Риме 13 марта 2018. Во время спарринга один из футбольных фанатских секторов использовал символику псевдореспублик ДНР-ЛНР.

Федерация футбола Украины поблагодарила совестных фанатов, которые предоставили материал и доказательства об использовании террористической символики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко утвердил новые эмблему и флаг Генеральной прокуратуры Украины.


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