09:35 30.03.2018 | Спорт | Новости
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Впервые за 80 лет на Чемпионате мира по футболу не будет британских арбитров

Международная федерация футбола решила не включать английских арбитров для обслуживания матчей на чемпионат мира, который пройдет в РФ. В то же время в ФИФА объявили имена 36 главных судьев из других стран, а также 63 ассистентов.

Впервые за 80 лет на Чемпионате мира по футболу не будет британских арбитров

Как сообщает BBC Sport, на предыдущих чемпионатах английские бригады судили финальные матчи четырежды в 1950, 1954, 1974 и в 2010 годах.

Кроме того, в расширенном списке арбитров был лишь один британец — Марк Клаттенбург, но в феврале 2017 года он завершил работу в Английской Премьер-Лиге и в окончательный список судей ЧМ-2018. не попал. Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии просила ФИФА заменить Клаттенбурга другим британским арбитром, но получила отказ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", исландское правительство присоединяется к совместной реакции на химическую атаку в Солсбери. Страна объявляет дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.


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