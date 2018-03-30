Новая новая дата боя Кроуфорд – Хорн - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные по материалам iSport.ua.

По предварительной информации, поединок перенесли на 9 июня. Кроме того, место проведения боя не изменилось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель полусредней весовой категории, украинский боксер Сергей Богачук одержал уверенную победу техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Люциусом Джонсоном (4-3-1, 3 КО).

Как отмечается, поединок состоялся в Голливуде. Тут22-летний уроженец Винницы добыл победу уже в третьем раунде.