09:54 30.03.2018 | Спорт | Новости
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Новая новая дата боя Кроуфорд – Хорн - ФОТО

14 апреля 2018 года в Лас-Вегасе должен был состояться титульный поединок между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО). Однако сегодня дата боя изменилась, которую уже подтвердили официально в разных источниках.

Новая новая дата боя Кроуфорд – Хорн - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные по материалам iSport.ua.

По предварительной информации, поединок перенесли на 9 июня. Кроме того, место проведения боя не изменилось. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель полусредней весовой категории, украинский боксер Сергей Богачук одержал уверенную победу техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Люциусом Джонсоном (4-3-1, 3 КО).

Как отмечается, поединок состоялся в Голливуде. Тут22-летний уроженец Винницы добыл победу уже в третьем раунде.


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