12:35 30.03.2018 | Спорт | Новости
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Криштиану Роналду получит отдых перед матчем ЛЧ с "Ювентусом"

Тренерский штаб мадридцев предоставил отдых нападающему "Реала" Криштиану Роналду, чтобы тот лучше подготовился к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Криштиану Роналду получит отдых перед матчем ЛЧ с

Об этом сообщает Marca.

Отметим, что такое решение было принято из-за высокой нагруженности в текущем сезоне перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Ювентусом". Известно также, что "Реал" сыграет с "Ювентусом" 3 апреля в Турине и 11 апреля в Мадриде.

Кстати, после возвращения в расположение "Реала" из национальной команды Роналду провел тренировку в общей группе. Вместе с тем футболист в буквальном смисле 23 марта спас сборную Португалии от поражения в матче с Египтом, забив 2 мяча в дополнительное время (2:1). 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", звездный форвард Реала Криштиану Роналду получил подарок от Василия Ломаченко.


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