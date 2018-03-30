Криштиану Роналду получит отдых перед матчем ЛЧ с "Ювентусом"

Об этом сообщает Marca.

Отметим, что такое решение было принято из-за высокой нагруженности в текущем сезоне перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Ювентусом". Известно также, что "Реал" сыграет с "Ювентусом" 3 апреля в Турине и 11 апреля в Мадриде.

Кстати, после возвращения в расположение "Реала" из национальной команды Роналду провел тренировку в общей группе. Вместе с тем футболист в буквальном смисле 23 марта спас сборную Португалии от поражения в матче с Египтом, забив 2 мяча в дополнительное время (2:1).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", звездный форвард Реала Криштиану Роналду получил подарок от Василия Ломаченко.