Известный российский футболист планирует перейти в английский клуб

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания и сборной России настаивает на подписании контракта до начала ЧМ-2018

Ранее "Вест Хэм" уже вел переговоры с "Краснодаром" касательно перехода 28-летнего Смолова. Но в тот раз главный тренер английского клуба Дэвид Мойес вместо россиянина взял к себе бомбардира "Престона" Джордана Хьюджилла. Тогда стоимость трансфера обошлась в 11 млн евро. Выяснилось, что сделка была неудачной. Хьюджилла сыграл в команде "Вест Хэм" только два матча, пробыв в игре в общей сложности 14 минут.



Согласно данным Sky Sports, вероятность перехода Смолова очень высока, ведь от его продажи гарантирована выручка от 11 до 15 млн евро.

Футбольная карьера Смолова начинается в московском "Динамо", за который он играл с 2007 по 2015 год. В 2015 году спортсмен подписал контракт с "Краснодаром" сроком на четыре года. В декабре 2016 года он был признан лучшим игроком года по версии РФС, РФПЛ и газеты "Спорт-Экспресс". Помимо этого на счету нападающего 61 гол во всех турнирах за краснодарский клуб, в следствии чего он стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", нападающий лондонского Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что у его футбольной команды было мало шансов в игре чемпионата Англии против Манчестер Сити, которые обыграли Челси со счетом 0:1.