15:19 29.03.2018 | Спорт | Новости
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Стало известно, почему Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед

Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" из-за вылета команды от Севильи. В тот момент футболист для себя уверенно решил, что больше не стоит оставаться.

Стало известно, почему Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед

Об этом рассказал доктор Фредди Фу, который оперировал колено бывшего капитана сборной Швеции.

При этом Фу считает, что в "Манчестер Юнайтед" нет шансов стать чемпионом Англии. По его мнению, максимум, что им удастся, так это взять Кубок Англии.

"Это хороший трофей, но он не идет ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. А все остальное Ибрагимович уже выиграл", – говорится в сообщении Tribalfootball.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед"  Златан Ибрагимович официально больше не является игроком соответствующего клуба. 

Стороны договорились о расторжении контракта 36-летнего футболиста, который действовал до лета 2018 года. В настоящее время сделка о расторжении вступает в силу немедленно.


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