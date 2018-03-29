Стало известно, почему Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед

Об этом рассказал доктор Фредди Фу, который оперировал колено бывшего капитана сборной Швеции.

При этом Фу считает, что в "Манчестер Юнайтед" нет шансов стать чемпионом Англии. По его мнению, максимум, что им удастся, так это взять Кубок Англии.

"Это хороший трофей, но он не идет ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. А все остальное Ибрагимович уже выиграл", – говорится в сообщении Tribalfootball.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович официально больше не является игроком соответствующего клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта 36-летнего футболиста, который действовал до лета 2018 года. В настоящее время сделка о расторжении вступает в силу немедленно.