Мбаппе прокомментировал победу в товарищеском матче с командой России

Как отмечается, матч между сборными России и Франции прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой команды Дидье Дешама со счётом 3:1

"Всегда хорошо забивать голы, но не это самое главное. Я выступал с Усманом Дембеле и Антони Марсьялем, с которыми легко взаимодействовать. Но мы всё равно должны работать над нашими связями. В любом случае это было хороший матч для нас», — цитирует Мбаппе Sports Mole.

Стоит добавить, что в составе Франции дублем отметился Килиан Мбаппе, ещё один мяч забил Поль Погба. При этом известно, что у россиян гол в активе Фёдора Смолова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках национального чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" одержало победу над ФК "Мец". Об этом передает официальный сайт команды парижан.