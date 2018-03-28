04:00 28.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские футболисты обыграли Японию в Бельгии

В Бельгии на стадионе "Морис Дюфран" вместимостью 30143 зрителей в Льеже провели дружескую игру между футбольными сборными Украины и Японии.

Украинские футболисты обыграли Японию в Бельгии

В начале игры Евгений Коноплянка обратил на себя внимание рискованным прострелом низом, на что трудно было ответить киперу Кавасами. Опасный момент возник у сборной Украины на 16-й минуте. Длительную передачу Марлоса на фланг встретил Беседин. Нападающий "Динамо" прострелил, и мяч от футболиста японской команды угодил в перекладину ворот.

Спустя пять минут команда под руководством Шевченко добилась результата - мяч с дальней дистанции от Ракицкого отрекошетил и попал в ворота противника. В итоговую пятиминутку тайма японская команда выровняли положение на табло. Подача со штрафного Шибасаки встретил головой Макино, что привело к голу.

Евгений Коноплянка вошел в штрафную и отдал голевую передачу на Александра Караваева, который забил гол в левый нижний угол. В итогке соревнования украинская команда удержала положительный результат 2:1.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Австралийского Союза Джули Бишоп заявила о том, что есть вероятность бойкота Австралии во время прохождения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.


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