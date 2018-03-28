02:00 28.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко передал неожиданный подарок для Роналду – ФОТО

Звездный форвард Реала Криштиану Роналду получил подарок от Василия Ломаченко. Об этом на своей страничке в Instagram написал менеджер украинского боксера.

Ломаченко передал неожиданный подарок для Роналду – ФОТО

Известно, что сейчас Василий Ломаченко находится в США, где продолжает подготовку к запланированному на 12 мая, поединку против Хорхе Линареса.

Однако, менеджер украинца Эгис Климас пребывает в Европе. Поэтому, сегодня 27 марта, он встретился со звездой мадридского Реала Криштиану Роналду и передал португальцу подарок от Ломаченко — сини-желтые боксерские перчатки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко может выйти на ринг против чемпиона по версии WBA Super в легком весе Хорхе Линаресом. В частности, бой может состоятся 12 мая 2018 года.


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