Экс-украинец Романчук дебютировал за сборную Польши

Отмечается, что игрок сборной Ягеллонии вышел сразу в стартовом составе польской национальной команды в товарищеском матче с Южной Кореи.

Кстати, Романчук был приглашен в состав сборной Польши сразу же после того, как получил паспорт. В матче с Нигерией Романчук не вышел на поле и наблюдал со скамейки запасных, как его новая команда проиграла нигерийцам со счетом 0:1.

Добавим, что 26-летний полузащитник отыграл 61 минуту в матче против Южной Кореи, а к тому времени его команда побеждала со счетом 2:0.

В конечном итоге поединок завершился 3:2 в пользу поляков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко получил паспорт РФ и теперь будет выступать под российским флагом.