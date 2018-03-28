09:17 28.03.2018 | Спорт | Новости
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Экс-украинец Романчук дебютировал за сборную Польши

Полузащитник Ягеллонии Тарас Романчук, который в прошлом месяце сменил украинское гражданство на польское, сыграл за сборную Польши. Об этом сообщается на сайте матча.

Экс-украинец Романчук дебютировал за сборную Польши

Отмечается, что игрок сборной Ягеллонии вышел сразу в стартовом составе польской национальной команды в товарищеском матче с Южной Кореи.

Кстати, Романчук был приглашен в состав сборной Польши сразу же после того, как получил паспорт. В матче с Нигерией Романчук не вышел на поле и наблюдал со скамейки запасных, как его новая команда проиграла нигерийцам со счетом 0:1.

Добавим, что 26-летний полузащитник отыграл 61 минуту в матче против Южной Кореи, а к тому времени его команда побеждала со счетом 2:0.

В конечном итоге поединок завершился 3:2 в пользу поляков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко получил паспорт РФ и теперь будет выступать под российским флагом.


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