09:36 28.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Брынзак не видит Пидгрушную и Семеренко в команде Украины

Наставник Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак признался, что пока не видит в новом сезоне женскую биатлонную команду. В частности,  Елену Пидгрушную или Валю Семеренко. 

Брынзак не видит Пидгрушную и Семеренко в команде Украины

Об этом сообщает UA:Біатлон.

Как считает глава Федерации биатлона Украины, в этих спортсменок особые требования, которое будет влиять на молодежь. Поэтому, Пидгрушной и Семеренко будет намного лучше тренироваться индивидуально, а именно за своими планами, со своими тренерами.

При этом Владимир Михайлович сомневается, что Юля Джима действительно завершит карьеру. 

"Думаю, ей нет смысла сейчас заканчивать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров. Надеюсь на трезвый ум, что она правильное решение примет", - отметил Брынзак.

По словам президента ФБУ Вита Семеренко хочет еще год-два побегать, но что будет с Валей он не знает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", финская биатлонистка Кайса Макарайнен лидировала в общем зачете Кубка мира в сезоне 2017-18. Отмечается, что в российской Тюмени на девятом этапе состоялась заключительная гонка текущего розыгрыша Кубка мира - масс-старт, в котором решалось, кто завоюет Большой хрустальный глобус.


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