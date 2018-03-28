Брынзак не видит Пидгрушную и Семеренко в команде Украины

Об этом сообщает UA:Біатлон.

Как считает глава Федерации биатлона Украины, в этих спортсменок особые требования, которое будет влиять на молодежь. Поэтому, Пидгрушной и Семеренко будет намного лучше тренироваться индивидуально, а именно за своими планами, со своими тренерами.

При этом Владимир Михайлович сомневается, что Юля Джима действительно завершит карьеру.

"Думаю, ей нет смысла сейчас заканчивать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров. Надеюсь на трезвый ум, что она правильное решение примет", - отметил Брынзак.

По словам президента ФБУ Вита Семеренко хочет еще год-два побегать, но что будет с Валей он не знает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", финская биатлонистка Кайса Макарайнен лидировала в общем зачете Кубка мира в сезоне 2017-18. Отмечается, что в российской Тюмени на девятом этапе состоялась заключительная гонка текущего розыгрыша Кубка мира - масс-старт, в котором решалось, кто завоюет Большой хрустальный глобус.