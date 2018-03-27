Первая ракетка Украины вышла в четвертьфинал соревнований в Майами

Как сообщается на сайте соревнований, первая ракетка Украины завершила поединок с 4-мя двойными ошибками против 5 у Барти, а также с 5-ю эйсами против 4-х у австралийки.

Таким образом, старт баталии четвертого раунда против 21-й сеяной Эшли Барти оказался успешным для австралийки, которая повела 3:0. После выхода на корт и помощи тренера, Свитолина взяла 5 подряд геймов и записала первый сет в свой актив - 7:5.

Во второй партии двух брейков украинке хватило, чтобы защитать встречу в свой актив - 7:5, 6:4.

Следующей противницей Свитолиной станет победительница пары Остапенко (6 сеяная)/Квитова (9).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина с победой преодолела третий раунд турнира Miami Open категории WTA Premier Mandatory.