10:13 27.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100189676:labazovych

Первая ракетка Украины вышла в четвертьфинал соревнований в Майами

Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина сумела добыть победу в рамках одиночного разряда нынешнего турнира WTA Premier Mandatory, который прошел в Майами.

Первая ракетка Украины вышла в четвертьфинал соревнований в Майами

Как сообщается на сайте соревнований, первая ракетка Украины завершила поединок с 4-мя двойными ошибками против 5 у Барти, а также с 5-ю эйсами против 4-х у австралийки.

Таким образом, старт баталии четвертого раунда против 21-й сеяной Эшли Барти оказался успешным для австралийки, которая повела 3:0. После выхода на корт и помощи тренера, Свитолина взяла 5 подряд геймов и записала первый сет в свой актив - 7:5.

Во второй партии двух брейков украинке хватило, чтобы защитать встречу в свой актив - 7:5, 6:4.

Следующей противницей Свитолиной станет победительница пары Остапенко (6 сеяная)/Квитова (9).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина с победой преодолела третий раунд турнира Miami Open категории WTA Premier Mandatory.


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин во вторник примет участие в дебатах Совбеза ООН На Львовщине легковушка упала в реку, водитель погиб Украина израсходовала запасы газа в ПХГ до 8 млрд куб. ФИФА приняла две заявки на проведение ЧМ-2026
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив