13:50 27.03.2018 | Спорт | Новости
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Азар: Месси невероятен и неповторим

Нападающий лондонского Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что у его футбольной команды было мало шансов в игре чемпионата Англии против Манчестер Сити, которые обыграли Челси со счетом 0:1. Об этом сообщает L’Equipe.

Азар: Месси невероятен и неповторим

Как делится Азар, ему нравится играть "девятку", но эта роль отличается от его излюбленной "десятки".

Он также добавил, что ему не очень понравилось то, как его команда играла против Манчестер Сити.

Нападающий заметил, что у Челси было мало шансов, мы не очень хорошо поработали. По его мнению, если он будет развиваться в новой для себя роли, то сможет достичь новых побед.

Про Месси Азар высказался, что он вовсе на него не похож, потому что никто не может сравниться с Месси. Он добавил, что считает Месси невероятным, хотя и согласен с тем, что они имеют сходство в небольшом росте и быстром беге, но Азар оценивает каждый момент вовсе по-другому.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", УЕФА признало аргентинского "маэстро" Лионеля Месси лучшим футболистом недели.


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