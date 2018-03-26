13:59 26.03.2018 | Спорт | Новости
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УЕФА изменит схему выплаты призовых в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций со следующего сезона планирует изменить схему выплаты призовых клубам-участникам Лиги чемпионов. 

УЕФА изменит схему выплаты призовых в Лиге чемпионов

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, суммы вознаграждения будут учитываться достижения команд в прошлых розыгрышах турнира. Также известно, что выплаты призовых будут складываться из четырех составляющих, одна из которых: 30% - это исторические результаты клубов в Лиге чемпионов.

Кроме того, будет сформирован рейтинг команд, в котором с разным весом будут учтены результаты выступления команд в турнире за всю его историю. Общий призовой фонд Лиги чемпионов должен увеличиться до 1,9 млрд. евро. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут в кандидаты на представительство Украины в исполкоме Международной футбольной федерации.


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