УЕФА изменит схему выплаты призовых в Лиге чемпионов

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, суммы вознаграждения будут учитываться достижения команд в прошлых розыгрышах турнира. Также известно, что выплаты призовых будут складываться из четырех составляющих, одна из которых: 30% - это исторические результаты клубов в Лиге чемпионов.

Кроме того, будет сформирован рейтинг команд, в котором с разным весом будут учтены результаты выступления команд в турнире за всю его историю. Общий призовой фонд Лиги чемпионов должен увеличиться до 1,9 млрд. евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут в кандидаты на представительство Украины в исполкоме Международной футбольной федерации.