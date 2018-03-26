19:45 26.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Под руководством Шевченка дебютировали 13 игроков украинской сборной

За время правления главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко в национальной команде дебютировали 13 спортсменов. Об этом сообщает прес-служба Федерации футбола Украины.

Под руководством Шевченка дебютировали 13 игроков украинской сборной

К примеру, в матче против команды Исландии (1:1) дебютные минуты в составе сборной провели Эдуард Соболь и Евгений Шахов.

Во время игры с Финляндией (1:0) впервые в форме национальной сборной вышел Виктор Цыганков.

Артем Беседин сынрал первый матч за украинскую команду против Сербии (2:0), Николай Матвиенко дебютировал в матче с Хорватией (0:1), а Владимир Шепелев - с Мальтой (0:1). В игре Косово - Украина (0:2) впервые сыграли Марлос и Витлаий Буяльский, в матче со словаками (2:1) первый раз за наших футболистов вышли Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов и Сергей Мякушко.

В последнем поединке против Сайдовской Аравии (1:1) играл Андрей Лунин. Он также стал одним из самых молодых дебютантов сборной Украины в истории страны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", " Шевченко нас мотивировал на предстоящие матчи", - сказал полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский.


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