Основной защитник сборной Японии пропустит матч с Украиной

Об этом сообщает федерация футбола Японии.

Как отмечается, японский футболист в последние дни не тренировался в общей группы из-за травмы, и сегодня стало окончательно ясно, что к Японии в строй он не вернется.

"Сакаи получил повреждение бедра", - говорится в сообщении.

Добавим, Сборная Украины сыграет с японцами 27 марта в бельгийском Льеже. После вылета Бурды в составе сине-желтых осталось трое номинальных центрбеков – Евгений Хачериди, Иван Ордец и Ярослав Ракицкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился с прессой своими прогнозами на чемпионата грядущего Мундиаля.