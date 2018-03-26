Финка стала трехкратной победительницей Кубка мира по биатлону – ФОТО

Отмечается, что в российской Тюмени на девятом этапе состоялась заключительная гонка текущего розыгрыша Кубка мира - масс-старт, в котором решалось, кто завоюет Большой хрустальный глобус.

Кстати кроме финской биатлонистки на трофей претендовала Анастасия Кузьмина из Словакии.

Так, по итогам гонки Мякяряйнен в масс-старте заняла шестое место, тогда как представительница Словакии - 11. Таким образом, после 22 гонок 35-летняя Макарайнен набрала 822 очка. Она опередила Кузьмину в итоговом общем зачете всего на три балла.

Победа в общем зачете Кубка мира стала для финской биатлонистки третьей в карьере, ранее ей удавалось выиграть общий зачет турнира в сезонах 2010/11 и 2013/14.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в финском городе Вуокатти стартовал Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований Украинские паралимпийцы уже завоевали восемь наград.