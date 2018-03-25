02:00 25.03.2018 | Спорт | Новости
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Марадона сделал собственный прогноз на победителя Чемпионата мира-2018

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона сделал собственные предсказания накануне будущего Чемпионата мира-2018, который в этом году будет проходить в России.

Марадона сделал собственный прогноз на победителя Чемпионата мира-2018

Об этом передает RMC.

По его словам, стоит оценивать команды перед чемпионатом не по наградам и кубкам, а по уровню подготовки, это намного сложнее для обычного зрителя или болельщика. Марадона оценил шансы Франции на победу очень высоко, однако француза очень будет не хватать на поле Франка Рибери и Погба не сможет самостоятельно закрыть его.

Сейчас хорошую игру демонстрируют сборные Германии и Испании, футболисты этих стран постоянно пестрят на обложках известных спортивных изданий. 

На этом чемпионате Испании предстоит не легкая сетка с Португалией, Ираном и Марокко. Германия попалась в одной группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бразильский футболист Роналдо рассказал о том, какие сборные являются главными фаворитами предстоящего чемпионата мира. 


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