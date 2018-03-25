12:13 25.03.2018 | Спорт | Новости
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Буффон уже определился с победителем ЧМ-2018

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился с прессой своими прогнозами на чемпионата грядущего Мундиаля. Об этом передает Football Italia.

Буффон уже определился с победителем ЧМ-2018

По его словам, в этом чемпионате стоит ожидать противостояний футбольных стратегий двух континентов - Европы и Южной Америки. Вратарь отметил техническую игру сборной Аргентины, которая довольно хорошо поднабрала в последнем сезоне.

Итальянец отнес аргентинцев вместе с бразильцами, испанцами и немцами, которые, по его мнению, будут разыгрывать победный кубок в полуфинале и финале. 

По поводу родной Италии спортсмен не спешил высказываться позитивно. У теперешнего национального футбола есть много погрешностей, мы привыкли всегда играть от обороны, контратаковать на ошибках. Сейчас футбол уже не тот, нужны быстрые подачи и скорости, стремительные атаки, увы, но Италия покамест тут отстает, отмечает Джи-Джи.

Первое же место он отдал сборной Аргентине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона сделал собственные предсказания накануне будущего Чемпионата мира-2018, который в этом году будет проходить в России.


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