Златан Ибрагимович будет радовать результативной игрой американский клуб - ВИДЕО

Детали и суммы покупки именитого футболиста покамест не разглашаются. Руководство клуба пообещало организовать специальную пресс-конференцию, где поделится всеми деталями своего приобретения.

Анонсировать покупку клуб решил необычным образом, чем заинтриговал фанатскую аудиторию "Лос-Анджелес Гэлакси".

Так, в выпуске местной газеты Los Angeles Times вышла пустая колонка страницы, где размещался предварительный вариант соглашения с Ибрагимовичем с его подписью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович официально покинул родной клуб.