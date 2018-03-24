06:00 24.03.2018 | Спорт | Новости
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Златан Ибрагимович будет радовать результативной игрой американский клуб - ВИДЕО

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал адептом американского "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом передает официальный сайт клуба.

Златан Ибрагимович будет радовать результативной игрой американский клуб - ВИДЕО

Детали и суммы покупки именитого футболиста покамест не разглашаются. Руководство клуба пообещало организовать специальную пресс-конференцию, где поделится всеми деталями своего приобретения.

Анонсировать покупку клуб решил необычным образом, чем заинтриговал фанатскую аудиторию "Лос-Анджелес Гэлакси". 

Так, в выпуске местной газеты Los Angeles Times вышла пустая колонка страницы, где размещался предварительный вариант соглашения с Ибрагимовичем с его подписью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович официально покинул родной клуб.


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