22:00 24.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинец стал обладателем золотой медали на Чемпионате мира по спортивной гимнастике - ВИДЕО

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал обладателем золотой медали на Кубке мира по спортивной гимнастике. Об этом передает Национальный олимпийский комитет.

Украинец стал обладателем золотой медали на Чемпионате мира по спортивной гимнастике - ВИДЕО

На этот раз наш спортсмен побил рекорд своего соотечественника Олега Верняева. Радивилову за выступление удалось набрать 15,26 баллов. 

Серебро досталось представителю Турции Ибрагиму Колаку с результатом в 15 баллов. 

Бронзу забрал домой атлет из Поднебесной - Цзоу Цзин Юань с результатом 14,966. 

Радивилов пообещал, что к будущим Олимпийским играм собирается вновь защищать желто-голубое знамя Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские паралимпийцы в Финляндии на Кубке мира завоевали более 30 медалей.


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