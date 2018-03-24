Украинец стал обладателем золотой медали на Чемпионате мира по спортивной гимнастике - ВИДЕО

На этот раз наш спортсмен побил рекорд своего соотечественника Олега Верняева. Радивилову за выступление удалось набрать 15,26 баллов.

Серебро досталось представителю Турции Ибрагиму Колаку с результатом в 15 баллов.

Бронзу забрал домой атлет из Поднебесной - Цзоу Цзин Юань с результатом 14,966.

Радивилов пообещал, что к будущим Олимпийским играм собирается вновь защищать желто-голубое знамя Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские паралимпийцы в Финляндии на Кубке мира завоевали более 30 медалей.