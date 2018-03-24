Украина в ничью завершила футбольный спарринг с Саудовской Аравией - ВИДЕО

В первом тайме отметился Коноплянка, который навесом передал мяч на Кравца, а тот уже замкнул передачу голевым моментом. Однако спустя 10 минут сопернику удалось пробить украинского голкипера Лунина.

Примечательно, что вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин стал самым молодым голкипером в истории украинской сборной - ему всего 19 лет и 40 дней.

Во втором тайме наши футболисты сильно прессинговали саудитов, мы имели территориальное преимущество и большую часть встречи контролировали мяч, однако создать каких-то голевых моментов не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская молодежная сборная по смешанным единоборствам не поедет на чемпионат мира, который состоится 23-26 марта в городе Санкт-Петербург.