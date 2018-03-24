Свитолина успешно стартовала в весеннем сезоне WTA

Украинке удалось обыграть японку Наоми Осаку со счетом - 6:4, 6:2. В первом гейме соперница оказывала сильное сопротивление Элине, она несколько раз ошибалась на своих подачах. Наоми сделала 2 эйса, две двойных ошибки.

Но уже во втором гейме Свитолина захватила существенное преимущество - 4:0 и не отпускала японку на ее подачах. Сам поединок проходил в очень напряженном темпе, ведь до Свитолиной Осака не проиграла ни одного гейма, победная хода спортсменки составляла 8 встреч.

Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

Примечательно, что обе теннисистки встречались 4 раза, но теперь победное первенство закрепилось за украинкой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее японская профессиональная теннисистка Наоми Осака, а также победительница одного турнира WTA в одиночном разряде разгромила американку Серену Уильямс.