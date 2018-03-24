Коноплянка прокомментировал свою игру в матче против Саудовской Аравии

По его словам, на поле украинцам удалось полностью контролировать пространство на протяжении двух таймов, однако ошибка была не в контроле мяча, а в его реализации. Сборной, по его мнению, не удалось использовать все ошибки соперника и довести мяч до сетки ворот аравийцев.

Было много моментов, но мы не все их успешно обыграли. Не стоит верить журналистам и экспертам, которые ссылаются на плохую погоду (в тот день шел сильный ливень), ведь саудиты находились в тех же условиях, что и мы. Евгений вполне остался доволен игрой, ведь это первая игра в сезоне для нашей сборной.

"Хочу отметить нашего дебютанта - Андрея Лунина. Он провел матч почти безошибочно, несколько раз спас нас во втором тайме", - подытожил Коноплянка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первый товарищеский поединок украинской футбольной сборной против Саудовской Аравии завершился "дружеской" ничьей.