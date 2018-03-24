Бразильцы смогли разгромить сборную России по футболу

В первом тайме иностранные гости решили "покатать" по полю российских спортсменов, тайм прошел без острых голевых моментов. Однако, во второй половине поединка бразильцы показали, что в будущем чемпионате их не стоит сбрасывать со счетов. Ведь не зря их называют "футбольной нацией".

На 50-ой минуте отметился Сильва, который техничным набросом подал мяч на голову Миранды и он открыл счет на табло. Впоследствии гости продолжили стремительные атаки, разбивая российскую хрупкую защиту. Несколько раз голкипер россиян спасал родные ворота, не обошлось без жесткой игры со стороны хозяев в штрафной зоне.

Пенальти четко реализовал игрок "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо. И "золотой" гол забил Паулиньо. Победа бразильцам досталась, что называется "в сухую".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно легендарный бразильский футболист Роналдо рассказал о том, какие сборные являются главными фаворитами предстоящего чемпионата мира.